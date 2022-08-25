Durağa daldı, polis ve eşini hayattan kopardı

Ankara'da, İstanbul Yolu Çiftlik Kavşağı'nda minibüs, otobüs durağına çarptı. Kazada TBMM Koruma Daire Başkanlığı'nda görevli polis Orhan Yeşilırmak (50) ve eşi Semiha Uzun Yeşilırmak hayatını kaybetti. Konya'da, Ramazan Samit'in (66) kullandığı kamyonet uçuruma yuvarlandı. Samit ile kamyonette bulunan Derviş Çıbıkçı ve (63) Mehmet Alkan hayatını kaybetti. Bursa'nın Gemlik ilçesinde kamyonete arkadan çarpan motosiklet sürücüsü Mehmet Yavuz öldü. Çanakkale'de köprü ayağına çarpan otomobilin sürücüsü Mustafa Tekiroğlu öldü. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde işçileri taşıyan traktör devrildi, Ayşe Fatma Gündoğdu öldü, 8 kişi yaralandı. Giresun'un Yağlıdere ilçesinde kamyonet uçuruma yuvarlandı, sürücü Mustafa Zıvalı ile eşi Hanife Zıvalı öldü. Antalya'nın Alanya ilçesinde İ.S.'nin kullandığı motosiklet kamyonla çarpıştı. Motosikletteki eşi A.S. ile 1 yaşındaki kızı E.S.S. öldü, yaralı kurturan İ.S. sinir krizi geçirdi.
Mevlüt HASGÜL-TolgaYANIK - Tuna ÇAM - Ümit ErkanDEMİRCAN / SABAH