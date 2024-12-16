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Giriş Tarihi: 16.12.2024 15:36 Son Güncelleme: 16.12.2024 16:00

Durağa giden kadını ezmişti: Taksirle öldürmeden adliyeye sevk edildi

İstanbul Beşiktaş’ta minibüsten inen ve durağa doğru yürüyen 38 yaşındaki Lütfiye Koyunoğlu İETT otobüsünün altında kalarak hayatını kaybetmişti. Konuyla ilgili gözaltına alınan İETT şoförü Kemal B. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından taksirle öldürme suçundan adliyeye sevk edildi. Lütfiye Koyunoğlu’nun cenazesi bugün ikindi namazından sonra Tarabya Caminden kaldırılacak.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Durağa giden kadını ezmişti: Taksirle öldürmeden adliyeye sevk edildi

Olay, saat 11.30 sıralarında 4. Levent mevkii Konaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolculuk yaptığı minibüsten inen Lütfiye Koyunoğlu, durağa yürümeye başladı. O sırada yolcu almak için durağa ilerleyen 500T hat numaralı Tuzla-Cevizlibağ seferini ypan İETT otobüsünün şoförü Kemal B. (61) Koyunoğlu'na çarptı. Otobüsün altında kalan kadın, başının üstünden otobüsün arka lastiğinin geçmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin çalışması sonucu kadının cenazesi, savcılık kararıyla çevredeki bir hastanenin morguna kaldırıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Beşiktaş'ta Lütfiye Koyunoğlu'nun hayatını kaybettiği kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde İETT otobüsünün durağa girdiği sırada Koyunoğlu'nun yolda yürüdüğü anlar görülüyor. Koyunoğlu kaldırıma doğru yürüdüğü sırada otobüs kadına çarpıyor.

İETT ŞOFÖRÜ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şoför Kemal B. ise polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki ifadesi alınarak 'Taksirle öldürme' suçundan hakkında adli işlem yapılan Kemal B., adliyeye sevk edildi.

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Durağa giden kadını ezmişti: Taksirle öldürmeden adliyeye sevk edildi
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