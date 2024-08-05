Durakta bekleyen kadını motosiklet ezdi

talya'da durakta otobüs bekleyen 3 çocuk annesi Birgül Ural, motosiklet çarpması sonucu hayatını kaybetti. Muratpaşa Meltem Mahallesi'ndeki durakta, Kepez'in Kültür Mahallesi'ndeki evine gitmek için bekleyen Ural'a, 3 kişiyi taşıdığı belirlenen motosiklet çaptı. Hastaneye kaldırılan Ural kurtarılamadı. Motosikletten yola savrulan 2 kişi de yaralandı. Öte yandan Alanya'da da yaya geçidinde karşıdan karşıya geçen Ukrayna uyruklu Olha Kormutrak (40), motosiklet çarpması sonucu öldü. Kazada, motosiklet sürücüsü Yağız Kömsöken (18) de öldü.