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Giriş Tarihi: 5.8.2024

Durakta bekleyen kadını motosiklet ezdi

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Durakta bekleyen kadını motosiklet ezdi
Antalya'da durakta otobüs bekleyen 3 çocuk annesi Birgül Ural, motosiklet çarpması sonucu hayatını kaybetti. Muratpaşa Meltem Mahallesi'ndeki durakta, Kepez'in Kültür Mahallesi'ndeki evine gitmek için bekleyen Ural'a, 3 kişiyi taşıdığı belirlenen motosiklet çaptı. Hastaneye kaldırılan Ural kurtarılamadı. Motosikletten yola savrulan 2 kişi de yaralandı. Öte yandan Alanya'da da yaya geçidinde karşıdan karşıya geçen Ukrayna uyruklu Olha Kormutrak (40), motosiklet çarpması sonucu öldü. Kazada, motosiklet sürücüsü Yağız Kömsöken (18) de öldü.
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Durakta bekleyen kadını motosiklet ezdi
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