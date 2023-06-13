Durakta fazla bekleyince canından oldu! Dolmuşçuların yolcu kavgası can aldı

Adana'da geçtiğimiz cumartesi gecesi 27 yaşındaki minibüs şoförü Musa T., yolcu almak için durakta fazla bekleyen Mehmet Tayfun Kalan (38) ile tartıştı. Sözlü tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce taraflar birbirlerine bıçaklarla saldırdı. Karın bölgesinden yaralanan Musa T., 2 çocuk babası Kalan'ı göğsünden ağır yaraladı. Kalan, hastanede yaşamını yitirirken Musa T. ve 16 yaşındaki A.K., gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde "Durakta uzun süre bekleyince korna çalıp, uyardım. Küfredip, araçtan bıçakla indi. Ben de kendimi korumak için hamle yaptım. Öldürmek gibi bir amacım yoktu" diyen katil zanlısı Musa T. ve A.K., tutuklandı.
KÜFÜRLEŞTİLER
Olay, 9 Haziran'da Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi Hacı Sabancı Bulvarı'nda meydana geldi. Dolmuş sürücüleri Mehmet Tayfun Kalan ile Musa T., yol verme konusunda tartışıp, birbirlerine küfretti. Tartışan sürücüler, yolcu alınan durakta araçlarından inince tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Birbirlerine bıçaklarla saldıran sürücülerden Kalan göğsünden, Musa T. ise karnından yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
TEDAVİ EDİLDİ GÖZALTINA ALINDI
Yaralı sürücüler, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı Kalan, doktorların tüm müdahalesine karşın hayatını kaybetti. Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından teslim alınan Kalan'ın cenazesi, Buruk Mezarlığı'nda defnedildi. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi tamamlandıktan sonra gözaltına alınan Musa T. ise Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.
"KENDİMİ KORUMAK İSTEDİM"
Polis, olaya karıştığı belirlenen Musa T.'nin yanındaki A.K.'yi (16), adresine yapılan baskında yakaladı. Musa T., ifadesinde, "Durakta uzun süre bekleyince korna çalıp, uyardım. Küfredip, araçtan bıçakla indi. Ben de kendimi korumak için hamle yaptım. Öldürmek gibi bir amacım yoktu" dedi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Musa T. ile A.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.