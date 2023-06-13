Durakta fazla bekleyince canından oldu! Dolmuşçuların yolcu kavgası can aldı

Adana'da geçtiğimiz cumartesi gecesi 27 yaşındaki minibüs şoförü Musa T., yolcu almak için durakta fazla bekleyen Mehmet Tayfun Kalan (38) ile tartıştı. Sözlü tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce taraflar birbirlerine bıçaklarla saldırdı. Karın bölgesinden yaralanan Musa T., 2 çocuk babası Kalan'ı göğsünden ağır yaraladı. Kalan, hastanede yaşamını yitirirken Musa T. ve 16 yaşındaki A.K., gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde "Durakta uzun süre bekleyince korna çalıp, uyardım. Küfredip, araçtan bıçakla indi. Ben de kendimi korumak için hamle yaptım. Öldürmek gibi bir amacım yoktu" diyen katil zanlısı Musa T. ve A.K., tutuklandı.