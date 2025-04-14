Durakta silahlı saldırı dehşetine 43 yıl hapis talebi: iki şoför gürültü kavgasında ölümden döndü

Sancaktepe'deki taksi durağında gerçekleşen silahlı saldırı sonucu, duraktaki şoförler adeta dehşeti yaşadı. İddiaya göre geçtiğimiz yıl kasım ayında meydana gelen korkunç olayda taksi durağında oturan şoförler Erol E.(43) ve Yavuz M.(52), sokakta duyulan bağırma sesleri üzerine kapıya çıktı.

TAKSİ DURAĞINDA SİLAHLI SALDIRI

Başlarına gelecek acı olaydan habersiz olan ikili, taksi durağının kapısına çıktıklarında bağrışma seslerinin geldiği yöne doğru ilerledi ve iki şahsın taksi durağına yaklaştığını gördü. İddiaya göre ikiliden Erol E., kendilerine doğru yaklaşan iki adama "Yürüyün gidin" şeklinde söylemde bulununca ortalık karıştı.

KANLI KOVALAMACA

İki saldırgan, iddiaya göre Erol E. ve Yavuz M.'ye doğru silahla ateş etmeye başladı. Bir anda neye uğradıklarını şaşıran şoförlerden Yavuz M., bacağından yaralanarak kanlar içinde yere yığılırken Erol E. ise kurşunlardan korunmak için taksinin arkasına saklandı. Ancak silahlı saldırganlar durmak bilmedi ve Erol E.'yi kovalamaya başladı. Bir süre sonra kurşunlardan kaçamayan Erol E. de kanlar içinde yere yığıldı.

NALBURUN KAMERASI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Dehşet verici saldırının ardından silahlı adamlar olay yerinden kaçarken çevredekilerin yardımı sonucu iki şoför de hastanede tedavi altına alındı. Şoförlerin kendilerini sebepsizce öldürmeye çalıştığı şüphelilerden şikayetçi olmaları üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Bu kapsamda yapılan araştırmalarda olay yerine yakın bir nalburun güvenlik kameraları ise tüm gerçeği gözle önüne serdi.

TUTUKLANAN ŞÜPHELİLERDEN PİŞKİN SAVUNMA

Kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu silahlı saldırganlar tespit edildi. Polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler Gürkan Ç. ve Göktürk H., adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheliler ifadelerinde kendilerinde silah bulunmadığını söyleyerek suçlamaları kabul etmedi.

CANA KASTA 43 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Dosyaya giren Adli Tıp Raporu'nda ise iki müştekinin de ağır şekilde yaralandığı belirtildi. Savcılık, tüm soruşturma değerlendirildiğinde kamera kayıtları ve tüm deliller kapsamında şüphelilerin savunmalarına itibar edilemeyeceğini vurgulayarak şüphelilerin uzak atış mesafesinden ateş ederek müştekileri öldürmeye teşebbüs ettiklerini kaydetti. İki şüpheliye de "Adam Öldürmeye Teşebbüs", "Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma" ve "Kasten Yaralama" suçlarından ayrı ayrı 43 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.