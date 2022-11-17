Dürbünlü hırsızlara ‘keklik’ operasyonu

Ankara'da hırsızlık yapacakları adresleri önceden dürbünle izleyen 11 kişilik hırsızlık çetesine 'Keklik' operasyonu düzenlendi. Polis, 27 ayrı hırsızlık olayını Ç.Ş., İ.Ö., T.U. K.Ç. M.E.'nin gerçekleştirdiğini, çaldıkları malzemeleri ise S.A., F.S., M.E., D.P., M.G., Ü.Ç. ve İ.Ö. aracılığıyla piyasaya sürdüklerini tespit edince harekete geçti. 12 ayrı adrese düzenlenen baskınlarda 22 televizyon, 5 silah, 4 şarjör, 129 mermi, 3 pompalı tüfek ile 21 av fişeği, 4 cep telefonu, 14 saat, 2 bin 923 paket sigara, 3 el feneri ele geçirildi. Hırsızlık yapacakları adresi önceden dürbünle izleyen şüphelilerin, özellikle bağ evlerinden para, elektronik eşya, tüfek, iş yerlerinden de para ve sigara çaldıkları belirlendi. Mağdurları yaklaşık 1 milyon lira zarara uğratan şüphelilerin toplam 104 suç kayıtlarının olduğu belirlendi.