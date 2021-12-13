Durduk yere asansöre saldırdı!

Kocaeli'nde br üst geçitte bindiği asansöre zarar veren şahsın yaptıkları görenleri şaşkına çevirdi. Engelli, hamile ve çocuklu bireylerin yararlandığı asansör, verilen zararın ardından tadilat için bir ay süreyle kapalı kalacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, olayla ilgili hukuki yollara başvururken, asansörü kullanan bölge sakinleri ise ''Kamu malına zarar vermenin izahı olabilir mi?'' diyerek isyan etti.

GÖRENLER ŞOK OLDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ana arterler üzerine yaptığı köprülerle kent sakinlerine modern ulaşım imkânı sunuyor. Bu kapsamda geçtiğimiz yıllarda İzmit 42 Evler mevkiinde yapılan Fatma Seher -Kara Fatma- Üst Geçidi de hizmete açılmıştı. Ancak kendini bilmez bir şahsın yaptıkları görenleri şok etti.Ortada hiçbir neden yokken, asansöre saldıran kişi asansörün kapısını parçaladı. Saldırı sonucu asansörün iç kapı ve mekanizma kapı kaşığı, kat kapı panelleri, kapı kartı ve motoru zarar gördü. Tamir süresince kapalı kalacak asansörün yaklaşık bir ay sonra faaliyete alınabileceği öğrenildi.

VATANDAŞ İSYAN ETTİ

Hemen hemen her gün asansörü kullanan bölge sakinleri ise yaşanan duruma isyan etti. Yeri geldiğinde bebek arabasıyla veya çocuklarıyla asansörü kullanmak zorunda kaldıklarını belirten bölge sakinleri, "Bu yapılanın izah edilecek bir durumu yok. Özellikle yaşlılar ve engelliler için bu asansörler büyük önem taşıyor" dedi. Asansörü kullanan diğer vatandaşlar da asansörün bir an önce faaliyete alınmasını isterken yapılan olayı Kara Fatma olarak bilinen Fatma Seher'e bir hakaret olarak da yorumladı.

KARA FATMA KİMDİR?

Kara Fatma lâkabıyla tanınan Fatma Seher Hanım, 1888 yılında Erzurum'da doğmuştur. Babasının adı Yusuf Ağa, kocasının adı ise Derviş Bey'dir. Kocası da asker (Binbaşı) olan Fatma Seher Hanım, Edirne'de görev yapan eşiyle birlikte Balkan Harbi'nde yer almıştır. Daha sonra ise kendi ailesinden 10'a yakın kadını örgütleyerek 1.Dünya Savaşı'na katılmıştır. İzmit'in işgal edildiğini duyan Kara Fatma, çetesiyle beraber trenle gizlice İzmit'e geçmiştir. Bahçecik ve Servetiye yoluyla Paşaköyü'ne geçen Kara Fatma ve adamları burada karargâh kurmuşlardır. İzmit, Kara Fatma gibi cesur yürekli insanlarımızın üstün gayretleriyle, 28 Haziran 1921 tarihinde düşman işgalinden kurtarılmıştır.