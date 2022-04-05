Durdurulan araçtan 90 tarihi eser çıktı

İzmir'in Torbalı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde durdurulan bir araçtan 90 parça tarihi eser ele geçirildi. Bir şüphelinin üzerinde yapılan aramada ise tabanca bulundu. Tarihi eserler Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, bir şüpheli gözaltına alındı. Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Ayrancılar Mahallesi'nde tarihi eser ticareti yapılacağı bilgisini alınca harekete geçti. Ekipler, 2 Nisan'da şüpheli bir aracı yol kontrolü uygulamasında durdurdu. Araçta yapılan aramada Osmanlı, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen sikke, gümüş tepsi, kaplumbağa benzeri topraktan yapılmış düdük, kan sunağı, kandil, kolye, toka, küpe, gözyaşı şişesinin de bulunduğu toplam 90 parça tarihi eser ele geçirildi. Aracın sürücüsü üzerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmaya götürüldü, tarihi eserler ise İzmir Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.