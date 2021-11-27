Durdurulan kamyondan 5 milyon 970 bin makaron çıktı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Güney Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yol kontrol noktasında şüphe üzerine bir kamyon durduruldu. Jandarma ekiplerince kamyonun kasa bölümünde arama yapıldı. Yapılan aramada, üst üste koyulmuş beyaz renkli 597 adet koli içerisinde piyasa değeri 1 milyon TL üzerinde olan 5 Milyon 970 bin adet makaron ele geçirildi. Narkotik köpeğinin geniş çaplı arama yaptığı kamyon da herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken kamyonun şoförü Ş.D. isimli şahıs gözaltına alındı. Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultunda karakoldaki işlemlerinin ardından Ş.D. serbest bırakıldı. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.