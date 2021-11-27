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Giriş Tarihi: 27.11.2021 11:28 Son Güncelleme: 27.11.2021 11:32

Durdurulan kamyondan 5 milyon 970 bin makaron çıktı

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Durdurulan kamyondan 5 milyon 970 bin makaron çıktı

Antalya’nın doğu sınırında jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde durdurulan kamyonun kasasında 1 milyon TL üzeri değerinde 5 Milyon 970 bin adet makaron ele geçirdi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Güney Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yol kontrol noktasında şüphe üzerine bir kamyon durduruldu. Jandarma ekiplerince kamyonun kasa bölümünde arama yapıldı. Yapılan aramada, üst üste koyulmuş beyaz renkli 597 adet koli içerisinde piyasa değeri 1 milyon TL üzerinde olan 5 Milyon 970 bin adet makaron ele geçirildi. Narkotik köpeğinin geniş çaplı arama yaptığı kamyon da herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken kamyonun şoförü Ş.D. isimli şahıs gözaltına alındı. Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultunda karakoldaki işlemlerinin ardından Ş.D. serbest bırakıldı. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

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Durdurulan kamyondan 5 milyon 970 bin makaron çıktı
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