Durdurulan minibüste 42 kacak göçmen yakalandı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından, alınan duyumlar üzerine fiziksel takibe başlanarak Gebze ilçesinde durdurulan bir minibüste , yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 42 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca göçmenlerle birlikte onların yurda kaçak yollarla girmelerini ve sevklerini sağlayan 3 kişide gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler, sınırdışı edilmek üzere Kocaeli İl Göç İdaresi Geri Gönderim Merkezine sevk edilirken, gözaltına alınan 3 kişinin adli işlemlerinin devam ettiği, tamamlanan işlemleri sonrası adli mercilere sevk edilecekleri öğrenildi.