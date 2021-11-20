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Giriş Tarihi: 20.11.2021 21:25

Durdurulan minibüste 42 kacak göçmen yakalandı

ABBAS ÇAKAR
Durdurulan minibüste 42 kacak göçmen yakalandı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından, alınan duyumlar üzerine fiziksel takibe başlanarak Gebze ilçesinde durdurulan bir minibüste, 42  düzensiz göçmen yakalandı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından, alınan duyumlar üzerine fiziksel takibe başlanarak Gebze ilçesinde durdurulan bir minibüste , yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 42 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca göçmenlerle birlikte onların yurda kaçak yollarla girmelerini ve sevklerini sağlayan 3 kişide gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler, sınırdışı edilmek üzere Kocaeli İl Göç İdaresi Geri Gönderim Merkezine sevk edilirken, gözaltına alınan 3 kişinin adli işlemlerinin devam ettiği, tamamlanan işlemleri sonrası adli mercilere sevk edilecekleri öğrenildi.

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Durdurulan minibüste 42 kacak göçmen yakalandı
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