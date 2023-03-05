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Giriş Tarihi: 5.3.2023 19:50

"Durian" meyvesinin kokusu THY uçağına iniş yaptırdı

Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul-Barselona seferini yapan tarifeli uçağı, kargo bölümünde bulunan tropikal "durian" meyvesinin yaydığı kötü koku yüzünden sensörlerin çalışması nedeniyle tedbiren İstanbul Havalimanı'na döndü.

AA
Durian meyvesinin kokusu THY uçağına iniş yaptırdı

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan İspanya'nın Barselona kentine hareket eden "TK 1855" sefer sayılı uçağın kargo bölümündeki sensörlerinden sefer sırasında uyarı geldi.

Kabin ekibi tarafından kokunun farkına varılması üzerine uçağın kaptan pilotu, Bulgaristan hava sahası üzerindeyken tedbiren İstanbul Havalimanı'na dönüş kararı aldı.

İstanbul'a sorunsuz inen uçağın kargosunda yapılan incelemelerde sensörlerin çalışmasına olgunlaşınca ağır koku yayan "durian" isimli tropikal meyvenin neden olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine yolcular başka bir uçakla Barselona'ya hareket etti.

Güneydoğu Asya meyvelerinden biri olan "durian", olgunlaşınca yaydığı kötü koku nedeniyle "tadı cennet, kokusu cehennem" olan meyve olarak biliniyor.

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"Durian" meyvesinin kokusu THY uçağına iniş yaptırdı
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