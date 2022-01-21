Durmadan yoluna devam etmişti! Yaralı köpek kurtarılamadı!

Yunus Emre Onkaç da, "Sürekli bakımını üstlendiğimiz bir sokak köpeğimizi dikkatsiz bir sürücü yolda giderken ezdi. Hızını kaybetmeden yoluna devam etti. Bu durum bizi çok üzdü. Gerekli yerlere şikayette bulunduk. Sürücü çok hızlıydı, hiç durmadı. Durmasını çok bekledik. Belki ilgilenmiştir umuduyla güvenlik kamera görüntülerine baktık. Gerçekten içler acısı. Hızını hiç kaybetmeden yoluna devam ettiğini gördük" diye konuştu.