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Giriş Tarihi: 4.12.2021

‘Durumu kurtarmak için manevra yaptım’

DİLAN KAYA DİLAN KAYA
‘Durumu kurtarmak için manevra yaptım’

Eşinin ihanet iddialarıyla ilgili bağlandığı programda “Kestane balı diyarı Zonguldak’tan selamlar” diye söze başlayan ve sosyal medyada gündem olan Fehmi Pazarlı, SABAH’a konuştu

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programına başvuran Gülay Pazarlı, 29 yıllık eşi Fehmi Pazarlı'nın kendisini "Şengül" isimli bir kadınla aldattığını açıkladı. Karısını aldattığı iddia edilen Fehmi Pazarlı, programa telefonla bağlandı. Karısının isyanını umursamayan Fehmi Pazarlı'nın gayet rahat bir şekilde söze, "Öncelikle kestane balı diyarı Zonguldak Gökçebey Pazarlıoğlu köyünden tüm dünyaya selamlar" diyerek başlaması "pes" dedirtti. Bu sözler sosyal medyada gündem oldu, günlerce konuşuldu.



'REKLAM TEKLİFLERİ GELDİ'
Zonguldak'ta yaşayan Fehmi Pazarlı'ya SABAH ulaştı. Balcıların kahramanı olduğunu ifade eden Pazarlı, şunları söyledi: "Zonguldak'taki ve Türkiye genelindeki balcılar arayıp teşekkür ediyor. Balcıların kahramanı oldum. 3 tane çocuğum var. O anda durumu kurtarmak için öyle bir manevra yapmam gerekiyordu. Reklam ajanslarından aradılar, bal reklamı teklifleri geldi. Asıl mesleğim erkek kuaförlüğü, emekli oldum taksicilik yaptım. Şu an çalışmıyorum ve kafam hiç rahat değil, psikolojik olarak da rahat olmadığım için reklam tekliflerini kabul etmedim" dedi.

'KARIMDAN ŞİDDET GÖRDÜM'
"Esra Erol'da" programına başvuran Gülay Pazarlı, eşi Fehmi Pazarlı'nın kendisini "Şengül" isminde bir kadınla aldattığını açıkladı. Gülay Pazarlı ayrıca, Şengül Hanım'ın 3 aylık hamile olduğunu ve Fehmi Bey'le birlikte yaşadığını belirtti. Pazarlı çifti, canlı yayında yüzleşti. Eşinin iddialarının hayal ürünü olduğunu ifade eden Fehmi Pazarlı'nın, karısından şiddet gördüğünü öne sürmesi ise şaşırttı.

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