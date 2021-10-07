Duru’nun ölümünde işletme kusurlu bulundu

MERSİN
'DE, restoranın oyun alanındaki oyuncak helikopterden akıma kapılan 5 yaşındaki kız çocuğunun ölümüyle ilgili tutuksuz 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuksuz sanıklardan restoran çalışanları M.S. ve E.U. ile tarafların avukatları katıldı. Diğer sanıklar işletme sahibi F.A., oğlu H.A., iş sağlığı ve güvenliği uzmanı D.Ü.D. ile işyeri hekimi T.K. duruşmaya gelmedi. Duruşmada okunan bilirkişi raporuna göre, sanıklardan işletme sahibi F.A. ve oğlu H.A.'nın asli kusurlu, çalışanlar M.S. ve E.U.'nun da tali kusurlu bulunduğunun anlaşıldığı belirtildi. 30 Ağustos 2019'da Toroslar
ilçesindeki restorana giden ailenin 5 yaşındaki kızı Duru T., oyun alanında elektrik akımına kapılarak ölmüştü. AA