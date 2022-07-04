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Giriş Tarihi: 4.7.2022

Duru’nun yaş günü dileği doktor olmak

CEYDA KARAASLAN CEYDA KARAASLAN
Duru’nun yaş günü dileği doktor olmak
Henüz 7 yaşındayken lösemi ile tanışan Duru Koca, geçen yıl doğum gününe iki gün kala konuğu olmaya başladığı LÖSANTE Hastanesi'nde tedavisine devam ediyor. Şiddetli ayak ağrılarından şikâyet eden Duru'nun gittiği doktorlar, onu 'büyüme ağrıları' diyerek eve yolluyordu. Bir gün ailenin ısrarı üzerine kan tahlili alındı ve hemen peşinden hastaneye yatışı yapıldı. 12 gün tanı konulana kadar yatış devam etti. Önce çocuk servisindelerdi, daha sonra Onkoloji Servisi'ne geçişleri yapıldı. Bu geçiş birtakım endişeleri de beraberinde getirdi. Ailesi hep yanılmayı bekledi ancak biyopsi sonucu çıktı. Duru'ya en yaygın çocukluk kanseri olan Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) tanısı konuldu. Duru ve ailesinin lösemiyle mücadele yolculuğu 12 Kasım'da başladı. Duru'nun tedavisi, geçen yıl 24 Kasım'da, 8'inci yaşgününe iki gün kala LÖSANTE Hastanesi'nde başladı. Duru'nun anne-babası Canan- Ferhat Koca çifti, tanı aldıkları günün 24 saatten uzun olduğunu yazdıkları bir mektuplarında şunları kaleme aldı: "Hayatımızın en kötü 12 gününü geçirdik. Psikolojik olarak çöktük. LÖSEV'i aradık. 'Hiç beklemeyin derhal gelin' dediler. Aynı gün akşam giriş sağladık. Tanı aldığımız hastaneden tabiri caizse ölü bir şekilde gözümüz yaşlı gelip, LÖSANTE Hastanesi'nin şefkatine sıcaklığına bıraktık kendimizi. Yavrumuz önce Allah'a sonra saygıdeğer doktorlarımıza emanet..."



Duru Koca 26 Kasım'daki 9'uncu yaş doğum gününe hazırlanıyor. Duru'nun yeni yaşındaki dileği önce sağlığına kavuşmak ardından eğitim hayatını tamamlayarak kendisini tedavi eden doktorlar gibi insanlara yardım elinu uzatmak.

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Duru’nun yaş günü dileği doktor olmak
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