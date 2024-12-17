Duruşma salonunun kana bulandığı olayda 10 şüpheliden 6’sı tutuklandı

Bursa Adalet Sarayı'nda, 6. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda yaşanan silahlı saldırının ardından gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında olayın faili Kemal Ergün ve oğlu Tolga Ergün ile birlikte, iki polis memuru ve bir avukatın da bulunduğu toplam 10 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Özel harekat polisleri de adliye binası ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Şüphelilerin savcılıktaki sorgularının ardından hakim karşısına çıktı.

DURUŞMA SALONUNDA VURMUŞTU

13 Aralık Cuma günü duruşması görülen tutuklu sanık Mertcan Akça ile baba Köksal Akça, Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesine çıkarılırken, mahkemeye gelen müşteki Tolga Ergün'ün babası Kemal Ergün içeri soktuğu silahla Mertcan Akça ile Köksal Akça'yı başından vurmuştu. Kurşunların isabet ettiği baba-oğul olay yerinde hayatını kaybederken, 2 jandarma personeli de ağır yaralanmış, yaralı olarak hastaneye kaldırılan 26 yaşındaki Uzman Çavuş Nurettin Yaşar kaldırıldığı hastanede 14 Aralık'ta şehit düşmüştü. Uğur Bulut ise hastanede tedavi altına alıımıştı.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Duruşa salonunda yaşanan olay sonrası, olayın faili Kemal Ergün başta olmak üzere oğlu Tolga Ergün, Adliye girişinde yeterli aramayı yapmadığı belirlenen iki polis memuru ve bir avukatın da aralarında bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince duruşması görülen, Kemal Ergün, "Tasarlayarak kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, oğlu Tolga Ergün'ün yanı sıra, M.Ö., M.K, K.U. ve M.Ç ise "Kasten öldürmeye iştirak" suçundan tutuklanmasına karar verildi. E.D., Ş.F., H.K. ve N.A ise "Kasten öldürmeye iştirak ve "Görevi kötüye kullanma" sebebiyle adli kontrol altına alındı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada soruşturmanın titizlikle sürdüğü aktarılırken, olayın faili ve diğer şüpheliler yoğun güvenlik önlemleri çerçevesinde cezaevine sevk edildi.