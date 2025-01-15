Duruşmada “ev hapsi” tartışması: Sanığın avukatından ilginç teselli, “Bir ay daha sabret”

Olay 11 Ağustos 2024 tarihinde Gerede ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre G.M.U., komşusunun oğlu olan S.E.Y.'nin, kendi oğluna misket tabancası ile misket atarak zarar verdiği gerekçesiyle öfkelendiği ve bunun üzerine pijamalarıyla dışarıya çıkıp özel aracına binip, yol kenarında bisikletiyle duran 12 yaşındaki S.E.Y.'ye ye çarparak onu aracın altına alarak yaralanmasına sebep olduğu gerekçesiyle dava açılmıştı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde hakkında 20 yıl hapis cezası istemiyle, "Kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla dava açılan ve ev hapsinde bulunan bir çocuk annesi G.M.U., bir kez daha hakim karşısına çıktı. Polis nezaretinde duruşma salonuna getirilen ve sanık kürsüsünde yerine alan genç kadın, ev hapsinin kaldırılmasını talep ederek; "Anneme bakmakla mükellefim ve Açık Öğretim Fakültesi sınavlarına girmek zorundayım" dedi.

Bu talebi duyan ve olayda yaralanan küçük çocuğun annesi Ş.Y., bu talebe itiraz ederek; "Benim oğlum hala daha olayın etkisinde. Kesinlikle ev hapsinin kaldırılmaması gerekir. Oğlum, bu kadını camda ve balkonda görünce korkudan sürekli ağlıyor. Hala olayın etkisinde. Şayet ev hapsi kaldırılsa sürekli olarak onu görmek zorunda kalacak" diyerek, talebin reddini istedi. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi, yaralı çocuğun Adli Tıp Kurumundan beklenen yaralanma raporunun beklenmesine ve ev hapis cezasının devamına karar verince, sanık kadının avukatı; "Bir ay daha sabret" diyerek, müvekkilini teselli etmeye çalıştı. Duruşma 13 Şubat 2025 tarihine ertelendi.