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Giriş Tarihi: 25.3.2022

Duruşmadan çıkıp çatıştılar: 4 ölü

BÜŞRA ÇOBAN BÜŞRA ÇOBAN
Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Duruşmadan çıkıp çatıştılar: 4 ölü
İstanbul'da, Küçükçekmece Adliyesi'nin otoparkında dehşet yaşandı. Duruşmadan çıkan iki grup arasında dün saat 16.30 sıralarında otoparkta silahlı çatışma çıktı. İlk belirlemeye göre çatışmada Sercan S., Nazım S., Ercan S. ve Kadir M. hayatını kaybetti, D.S. ve O.S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları ise devam ediyor. Tarafların daha önce bir otoparkın devri konusunda husumetli olduğu ve 'silahlı yaralama' ile ilgili bir duruşma sonrası adliye otoparkında karşı karşıya geldiği öğrenildi. Polis olaya karıştığı belirlenen 18 kişiyi gözaltına aldı.

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Duruşmadan çıkıp çatıştılar: 4 ölü
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