Dürüst Hırsız filmi konusu nedir? Dürüst Hırsız filmi oyuncuları kimler, nerede ve ne zaman çekildi?

Yalanlar üzerine bir ilişki kurmak istemeyen Tom, Annie'nin de desteğiyle FBI'a teslim olmaya karar verir. Suçlarını itiraf etmek için FBI'ı aradığında, ajan Baker ve ajan Meyers bunun bir şaka olduğunu düşünür. Tom'un anlattıklarını ciddiye almayan ajanlar, konuyla ilgilenmesi için daha az kıdemli ajan olan Nivens ve Hall'u gönderir. Tom'un söylediklerinin gerçek olduğunu anlayan iki ajan, toplanan bu yasa dışı paranın daha iyi bir hayat kurmanın yolu olduğunu düşünürler. Bu durum üzerine iyi ile kötünün yer değiştirdiği bir kedi ve oyunu başlar.