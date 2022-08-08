Dürüst Hırsız filmi konusu nedir? Dürüst Hırsız filmi oyuncuları kimler, nerede ve ne zaman çekildi?

Dürüst Hırsız filmi bu akşam Star TV ekranlarında saat 20.00'de yayında olacak. Dürüst Hırsız film konusu ile bir banka soyguncusunun hikayesine odaklanıyor. Orijinal adıyla Honest Thief yorumları ve puanları ile sevilen yapımlar arasında. Peki, Dürüst Hırsız filmi oyuncuları kimler, nerede ve ne zaman çekildi? İşte yanıtlar…
DÜRÜST HIRSIZ FİLMİ KONUSU
Dürüst Hırsız, aşık olduktan sonra teslim olmaya karar veren bir banka soyguncusunun hikayesini konu ediyor. Ünlü bir hırsız olan Tom, ganimetlerini sakladığı depoda çalışan Annie'ye aşık olur. Annie'ye karşı hissettiği duygular, onun hayatının değişmesine neden olur. Annie, Tom'u geçmişindeki hataları artık arkasında bırakması ve kendisine yeni bir dünya kurması konusunda teşvik eder.
Yalanlar üzerine bir ilişki kurmak istemeyen Tom, Annie'nin de desteğiyle FBI'a teslim olmaya karar verir. Suçlarını itiraf etmek için FBI'ı aradığında, ajan Baker ve ajan Meyers bunun bir şaka olduğunu düşünür. Tom'un anlattıklarını ciddiye almayan ajanlar, konuyla ilgilenmesi için daha az kıdemli ajan olan Nivens ve Hall'u gönderir. Tom'un söylediklerinin gerçek olduğunu anlayan iki ajan, toplanan bu yasa dışı paranın daha iyi bir hayat kurmanın yolu olduğunu düşünürler. Bu durum üzerine iyi ile kötünün yer değiştirdiği bir kedi ve oyunu başlar.