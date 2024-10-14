Duş başlığı ve diş fırçalarına dikkat!

ABD'deki Northwestern Üniversitesi, temiz olduğunu düşündüğümüz duş başlıkları ve diş fırçalarına dair bir araştırma yaptı. Araştırmada diş fırçası ve duş başlıklarında 600'den fazla virüs tespit edildi. Çalışma ekibinden mikrobiyolog Erica M. Hartmann, "Bulgularımız tam anlamıyla akıl almaz. İncelediğimiz örneklerde daha önce hiç görmediğimiz veya hakkında çok az şey bildiğimiz birçok virüs bulduk" dedi. Virüslerin büyük bölümünün bakterilere saldırarak onları yok eden bakteriyofajlar olduğu belirtildi. Özellikle "mycobacteriophage" adı verilen ve tüberküloz, cüzzam gibi hastalıklara yol açan mikobakteri türü bakterileri enfekte eden virüsler en yaygın olanlarıydı. Hartmann, bu virüslerin potansiyel olarak faydalı olabileceğine de dikkat çekti.