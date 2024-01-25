Duş başlığındaki kiri dakikalar içerisinde söküp atıyor! Bu yöntemle küften de eser kalmıyor...

Eğer lekeler çok yerleşmişse sirkenin içerisinde bir gece de bekleyebilirsiniz.

Ardından duş başlığındak deliklerde birikmiş istenmeyen kalıntılar için ise kullanmadığınız bir diş fırçasından yardım alabilirsiniz. Başka bir alternatif arayanlar için ise kürdan da etkili bir çözüm olabilir.