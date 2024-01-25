Duş başlığındaki kiri dakikalar içerisinde söküp atıyor! Bu yöntemle küften de eser kalmıyor...

Temizlik uzmanları, küflü duş başlıklarıyla mücadelede en iyi temizleme yöntemini anlattı.
Çoğu evde bulunan bir malzeme, inatçı küf ve kireç vakalarıyla mücadelede en az onlar kadar etkili olabilir.
Bir kağıt havluya beyaz sirke püskürtün ve duş başlığına yapıştırın, 20 dakika bekletin. Ardından istenmeyen tüm küflerin ve kirecin temizlendiğini göreceksiniz.
Buna ek olarak duş başlığını beyaz sirkeyle doldurulmuş plastik bir torbaya koyun, bir saat bekletin ve durulayın. Bu yöntem de aynı şekilde etki edecektir.
Eğer lekeler çok yerleşmişse sirkenin içerisinde bir gece de bekleyebilirsiniz.
Ardından duş başlığındak deliklerde birikmiş istenmeyen kalıntılar için ise kullanmadığınız bir diş fırçasından yardım alabilirsiniz. Başka bir alternatif arayanlar için ise kürdan da etkili bir çözüm olabilir.