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Giriş Tarihi: 25.1.2024 11:21

Duş başlığındaki kiri dakikalar içerisinde söküp atıyor! Bu yöntemle küften de eser kalmıyor...

Suyu en aktif olarak kullandığımız yerlerin başında gelen duşlarda, özellikle duş başlıklarında zamanla kireç ve küf gibi istenmeyen oluşumlar birikebiliyor. Buna karşı ise uzmanlar hem pratik hem de etkili bir yöntemi öneriyor…

Duş başlığındaki kiri dakikalar içerisinde söküp atıyor! Bu yöntemle küften de eser kalmıyor...

Temizlik uzmanları, küflü duş başlıklarıyla mücadelede en iyi temizleme yöntemini anlattı.

Çoğu evde bulunan bir malzeme, inatçı küf ve kireç vakalarıyla mücadelede en az onlar kadar etkili olabilir.

DUŞ BAŞLIKLARINI TEMİZLEMENİN YOLLARI

Temizlik uzmanları duş başlıklarını temizlemek için kağıt havlu ve beyaz sirke kullanılmasını önerdi.

Bir kağıt havluya beyaz sirke püskürtün ve duş başlığına yapıştırın, 20 dakika bekletin. Ardından istenmeyen tüm küflerin ve kirecin temizlendiğini göreceksiniz.

Buna ek olarak duş başlığını beyaz sirkeyle doldurulmuş plastik bir torbaya koyun, bir saat bekletin ve durulayın. Bu yöntem de aynı şekilde etki edecektir.

Eğer lekeler çok yerleşmişse sirkenin içerisinde bir gece de bekleyebilirsiniz.

Ardından duş başlığındak deliklerde birikmiş istenmeyen kalıntılar için ise kullanmadığınız bir diş fırçasından yardım alabilirsiniz. Başka bir alternatif arayanlar için ise kürdan da etkili bir çözüm olabilir.

Uzmanlar, duş başlığı temizlendikten sonra kir oluşumunu önlemek için duşunuzu her kullanımdan sonra durulamanızı tavsiye ediyor.

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Duş başlığındaki kiri dakikalar içerisinde söküp atıyor! Bu yöntemle küften de eser kalmıyor...
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