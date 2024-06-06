Düşen doğum oranlarına karşı flört uygulaması

Birçok ülke düşen doğum oranlarına karşı harekete geçmeye devam ediyor. Son olarak Japonya'da bu konuda bir çalışma daha devreye sokuldu. Euronews'ün haberine göre Tokyo Belediyesi, azalan ulusal doğum oranını artırma politikasının bir parçası olarak kendi flört uygulamasını başlatacağını açıkladı. Flört uygulamasına kayıt olmaları için kullanıcılardan yasal olarak bekâr olduklarını kanıtlayan belgeler sunmaları ve evlenmek istediklerini belirten bir mektup imzalamaları istenecek. Bir yetkili, "Evlenmek isteyenlerin yüzde 70'inin partner aramak için aktif olarak etkinliklere veya uygulamalara katılmadığını öğrendik. Onları nazikçe teşvik etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.