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Giriş Tarihi: 29.1.2024

Düşen işçi için 6 yıl hapisle yargılanacaklar

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Düşen işçi için 6 yıl hapisle yargılanacaklar
İstanbul Kartal'da inşaat işçisi olan 63 yaşındaki Mehmet Y, geçtiğimiz yıl haziran ayında yapımı devam eden binanın üst katında çalışırken fenalaşarak aşağı düştü. Kazada ağır şekilde yaralanan adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Tahlisiz adamın ailesi, olayda inşaat firmasının ihmali olduğunu iddia ederek savcılığa başvurdu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuyla ilgili başlattığı soruşturmada İş güvenliği Bilirkişi raporunda ise müteahhit olan şüpheliler; Şamil P. (38), Ferhat P. (44), Bahadır Ü. (35), Salih G. (38), iş güvenliği uzmanı olan şüpheli Mehmet B. (50) ve inşaat mühendisi şüpheli Abdulsamet G. (30), ayrı ayrı tali kusurlu bulundu. Şüphelilere "Taksirle ölüme neden olma" suçundan ayrı ayrı 6 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

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Düşen işçi için 6 yıl hapisle yargılanacaklar
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