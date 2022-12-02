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Giriş Tarihi: 2.12.2022 14:57

Düşen uçakta hayatını kaybetmişti! Burcu Sağlam son yolculuğuna uğurlandı

Bursa'da düşen eğitim uçağında hayatını kaybeden Burcu Sağlam son yolculuğuna uğurlandı. Pilot Hakan Köksal'ın ise ikindi namazını müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

İHA
Düşen uçakta hayatını kaybetmişti! Burcu Sağlam son yolculuğuna uğurlandı
Bursa'da dün termik santralin bahçesine düşen tek motorlu eğitim uçağında hayatını kaybeden pilot Hakan Köksal ve Burcu Sağlam'ın Bursa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı. Sağlam'ın ve Köksal'ın cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından sabah saatlerinde ailelerine teslim edildi.

22 yaşındaki Burcu Sağlam ikamet ettiği merkez Yıldırım ilçesi Vatan Mahallesi'ndeki Hacı Bekir Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından ailesi ve sevenlerinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı. Genç kızın cenazesi, Hamitler Kent Mezarlığına defnedildi.
Genç kızın dört kardeş olduğu, 2 ablası ve bir erkek kardeşi olduğu ve önceden ortak biriyle kuaför işlettiği öğrenildi.

Diğer yandan, uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybeden 54 yaşındaki pilot ve iş adamı Hakan Köksal'ın, ikamet ettiği Çalı Mahallesi'nde bulunan Çamlık Camii'nde kılınacak olan cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

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Düşen uçakta hayatını kaybetmişti! Burcu Sağlam son yolculuğuna uğurlandı
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