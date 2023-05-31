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Giriş Tarihi: 31.5.2023 22:48

Düştüğü su kuyusunda feci şekilde can verdi

Kastamonu’nun Cide ilçesinde tarlasını sulamak için su almak istediği sırada dengesini kaybederek kuyuya düşen kadın boğularak hayatını kaybetti

İHA
Düştüğü su kuyusunda feci şekilde can verdi

Olay, Cide ilçesi Aydos köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 65 yaşındaki Vezile Gün, tarlasını sulamak için kuyudan su almak istedi. Su almak için eğildiği sırada dengesini kaybeden Vezile Gün kuyuya düştü. Düştüğü kuyudan çıkamayan Gün, boğularak hayatını kaybetti.

Olayı gören yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Gün'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısı ve ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından Gün'ün cenazesi morga kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Düştüğü su kuyusunda feci şekilde can verdi
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