Haberler Yaşam Haberleri Düşük bütçeli düğün yapanlar daha az boşanıyor
Giriş Tarihi: 3.10.2024

Düşük bütçeli düğün yapanlar daha az boşanıyor

DUYGU VAROL
Düşük bütçeli düğün yapanlar daha az boşanıyor
ABD'de evli çiftleri inceleyen bilim insanları ve araştırma şirketleri, düşük bütçeli düğün yapan çiftlerin boşanma oranlarının yüksek bütçeli düğün yapanlara oranla daha düşük olduğunu ortaya koydu. Düğün için aşırı harcama yapanlar ödeyemeyecekleri borçların altına girdiklerinden büyük sıkıntı yaşıyor ve süreç boşanmaya kadar gidebiliyor. Avukat İnci Mervenur Akkaya, "Gereğinden fazla abartıp borçlanarak 'Hayatta bir kere oluyor' şeklindeki yanlış düşüncelerle çiftler bütçesel aşırılığa kaçarak sorunları da peşlerinden sürükleyebilmekte. Bu durum da boşanmaların artmasına neden olmaktadır" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Düşük bütçeli düğün yapanlar daha az boşanıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA