Düşük bütçeli düğün yapanlar daha az boşanıyor

ABD'de evli çiftleri inceleyen bilim insanları ve araştırma şirketleri, düşük bütçeli düğün yapan çiftlerin boşanma oranlarının yüksek bütçeli düğün yapanlara oranla daha düşük olduğunu ortaya koydu. Düğün için aşırı harcama yapanlar ödeyemeyecekleri borçların altına girdiklerinden büyük sıkıntı yaşıyor ve süreç boşanmaya kadar gidebiliyor. Avukat İnci Mervenur Akkaya, "Gereğinden fazla abartıp borçlanarak 'Hayatta bir kere oluyor' şeklindeki yanlış düşüncelerle çiftler bütçesel aşırılığa kaçarak sorunları da peşlerinden sürükleyebilmekte. Bu durum da boşanmaların artmasına neden olmaktadır" dedi.