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Giriş Tarihi: 4.4.2023 10:42

Düşük Faizli Kredi Çetesi… Çok sayıda kişiyi dolandırdılar

“Düşük Faizli Kredi” vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandıran ve 368 bin 911 liralık haksız kazanç sağlayan çete çökertildi.

Emir SOMER Emir SOMER
Düşük Faizli Kredi Çetesi… Çok sayıda kişiyi dolandırdılar

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden "Düşük Faizli Kredi Başvurusu İçin Tıklayınız" yazılı sahte ilanlar paylaşarak vatandaşları tuzağa düşüren dört kişilik bir çeteye operasyon düzenledi. Çete üyelerinin; sahte ilanlara başvuru yapan kişileri arayıp "Krediniz onaylandı" diyerek kişisel bilgilerini ve şifre bilgilerini ele geçirdikleri ve ardından mağdurların banka hesaplarını boşalttıkları saptandı. Çete üyelerinin Çekmeköy İlçesi'nde bulunan bir site içerisinde Çağrı Merkezi ve Ofis olarak kullandıkları iki adrese yapılan baskında dört kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İKİ ÇETE ÜYESİ YAKALANDI

İki farklı adreste yapılan aramalarda bir ruhsatsız silah, 48 mermi, bir miktar uyuşturucu madde, yedi cep telefonu, altı sim kart ve üç harici bellek ele geçirildi. El konulan incelemeye alınan dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde; çok sayıda kişiye ait kişisel bilgilerin bulunduğu tespit edildi. 368 bin 911 liralık vurgun yapan çetenin üyeleri İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İki çete üyesi tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Diğer iki çete üyesi ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Düşük Faizli Kredi Çetesi… Çok sayıda kişiyi dolandırdılar
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