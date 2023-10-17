Haberler Yaşam Haberleri Düşük faizli kredi vaadiyle arayan dolandırıcılara eş zamanlı operasyon
Giriş Tarihi: 17.10.2023 15:22

Düşük faizli kredi vaadiyle arayan dolandırıcılara eş zamanlı operasyon

Birçok vatandaşı çeşitli bankalardan arayarak düşük faizli kredi vaadiyle dolandırıp haksız kazanç elde eden dolandırıcılar savcılığın radarına takıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili harekete geçti. Başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul merkezli olarak Bursa ve Kocaeli’de yapılan eş zamanlı operasyonla sonucu örgütlü olarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen 62 şüpheli gözaltına alındı.

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Düşük faizli kredi vaadiyle arayan dolandırıcılara eş zamanlı operasyon

Gündemden düşmeyen dolandırıcılık vakalarına bir yenisi daha eklendi. Vatandaşları çeşitli bankalardan arayarak düşük faizli kredi vaadiyle dolandırmaya çalışan şüpheliler bu kez İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın radarına takıldı.

BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğüne bir çok vatandaştan gelen ihbarları değerlendirmeye alan Başsavcılık, konuyla ilgili harekete geçti. Başsavcılık, "Örgütlü olarak dolandırıcılık yapmak" suçundan başlattığı soruşturmada tespit edilen şüphelilerin örgütlü olarak aradıkları müşterileri çeşitli bankalardan aradıklarını söyleyip düşük faizli kredi kullandırma bahanesine inandırarak haksız kazanç elde ettiklerini belirledi.

62 ŞÜPHELİYE GÖZALTI KARARI

Devam eden soruşturma kapsamında İstanbul merkezli Kocaeli ve Bursa illerinde yapılan operasyonlar sonucu 62 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirilerek ifadelerinin alınacağı öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

"Benekli Ayhan" ismiyle biliniyordu! Fenomen Ayhan Koç Isparta'da feci şekilde dövüldü
SON DAKİKA | Kassam Tugayları duyurdu: Elimizde yabancı esirler var, onları serbest bırakacağız
Türkiye çözümün garantörü olmaya hazır! Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail iki devletli çözüme zorlanmalı
Bakan Fidan’dan İsrail’e çok sert uyarı: Bunun adı hırsızlıktır!
Sevgili dostum Uğur Dündar
BBC spikerinden kara propaganda itirafı: Halkı kandırdıklarını kabul ettiler! İşte Batı medyasının ikiyüzlülüğünün kanıtı
Brüksel'de silahlı saldırgan 2 kişiyi öldürdü! Belçika-İsveç maçı yarıda kaldı
11 haneli TC kimlik numarasının ilk 10 hanesi "1111111111" olan birinin TC kimlik numarasının son hanesi nedir?
Kolombiya, İsrail Büyükelçisini kovdu: Utanç verici özür dileyin gidin! Filistin’e desteği hazmedememişti
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Düşük faizli kredi vaadiyle arayan dolandırıcılara eş zamanlı operasyon
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA