Düşük faizli kredi vaadiyle arayan dolandırıcılara eş zamanlı operasyon

Gündemden düşmeyen dolandırıcılık vakalarına bir yenisi daha eklendi. Vatandaşları çeşitli bankalardan arayarak düşük faizli kredi vaadiyle dolandırmaya çalışan şüpheliler bu kez İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın radarına takıldı.

BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğüne bir çok vatandaştan gelen ihbarları değerlendirmeye alan Başsavcılık, konuyla ilgili harekete geçti. Başsavcılık, "Örgütlü olarak dolandırıcılık yapmak" suçundan başlattığı soruşturmada tespit edilen şüphelilerin örgütlü olarak aradıkları müşterileri çeşitli bankalardan aradıklarını söyleyip düşük faizli kredi kullandırma bahanesine inandırarak haksız kazanç elde ettiklerini belirledi.

62 ŞÜPHELİYE GÖZALTI KARARI

Devam eden soruşturma kapsamında İstanbul merkezli Kocaeli ve Bursa illerinde yapılan operasyonlar sonucu 62 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirilerek ifadelerinin alınacağı öğrenildi.