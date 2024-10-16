Düşük kalorili diyetler ömrü uzatıyor

ABD merkezli Jackson Laboratuvarı 960 fareyle ilginç bir araştırmaya imza attı. Fareleri 5 gruba ayırarak farklı beslenme biçimlerine tabi tutan araştırmacılar, hayvanların sağlığını detaylıca takip etti. İlk gruptaki fareler istedikleri zaman istedikleri kadar yemek yerken diğerlerine bazı kısıtlamalar kondu. İki gruptaki hayvanlara her gün taban kalorilerinin yalnızca yüzde 60 veya yüzde 80'i verilirken, diğer iki gruptakilere aralıklı oruç uygulandı. İlk gruptaki farelerin ortalama 25 ay yaşadığı kaydedildi. Aralıklı oruç gruplarındaki hayvanların ortalaması 28 ay, taban kalori alımı yüzde 80 kısıtlananların da 30 aydı. Yüzde 60 grubundakiler ise ortalama 34 ayla en uzun yaşayanlar oldu. Araştırmacılar düşük kalorili diyetlerin, vücuttaki yağ oranı ve glikoz seviyelerinden bağımsız olarak farelerin yaşamını uzattığını söylüyor.