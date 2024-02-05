Düşük yapan kadın sevgilisini şikâyet etti

İstanbul'da yaşayan yabancı uyruklu genç kadın D.T., bir süredir birlikte olduğu iş adamı sevgilisi İ.S.'den hamile kaldı. Bebeği istemeyen adam, aldırması için genç kadına baskı ve psikolojik şiddet uygulamaya başladı. Bununla yetinmeyen İ.S., EFT yoluyla 3-5 lira gibi küçük meblağlar göndererek açıklama kısmına tehdit, hakaret ve sinkaflı ifadeler yazdı. Bu baskıya dayanamayan D.T., düşük yaptı. Yaşadığı travmatik olayın ardından genç kadın, eski sevgilisi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. D.T. dilekçesinde, eski sevgilisinin daha önce "Şantaj yapıyor" diyerek kendisine iftira attığını ve bu yüzden sınır dışı edildiği söyledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.