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Giriş Tarihi: 3.8.2024 12:13

Düşürdüğü cüzdan sonu oldu... Metrelerce savruldu feci şekilde can verdi

Kayseri’de yolun karşısına geçtiği sırada cüzdanını yola düşüren ve geri almak için dönen 36 yaşındaki İ.U’ya otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan İ.U, hayatını kaybetti.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Düşürdüğü cüzdan sonu oldu... Metrelerce savruldu feci şekilde can verdi

Kayseri-Niğde kara yolunda 20. kilometresinde yolun karşısına geçerken düşürdüğü cüzdanını geri almak için dönen İ.U'ya Ö.D'nin kullandığı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan İ.U, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı muayenede İ.U'nun hayatını kaybettiği belirlendi. olay anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde İ.U'nun yola düşürdüğü cüzdanını almak için tekrar yola çıktığı anda otomobilin çarpmasıyla metrelerce sürüklendiği görüldü. İ.U'nun cesedi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatan polis, sürücü Ö.D'yi gözaltına aldı.

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Düşürdüğü cüzdan sonu oldu... Metrelerce savruldu feci şekilde can verdi
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