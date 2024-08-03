Düşürdüğü cüzdan sonu oldu... Metrelerce savruldu feci şekilde can verdi

Kayseri-Niğde kara yolunda 20. kilometresinde yolun karşısına geçerken düşürdüğü cüzdanını geri almak için dönen İ.U'ya Ö.D'nin kullandığı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan İ.U, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı muayenede İ.U'nun hayatını kaybettiği belirlendi. olay anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde İ.U'nun yola düşürdüğü cüzdanını almak için tekrar yola çıktığı anda otomobilin çarpmasıyla metrelerce sürüklendiği görüldü. İ.U'nun cesedi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatan polis, sürücü Ö.D'yi gözaltına aldı.

