Düşürülen para, 14 günlük çalışmayla bulundu

İstanbul Küçükçekmece
'de, iki hafta önce vatandaşın düşürdüğü 70 bin lirayı alan kadın, polis ekiplerince tespit edilip yakalandı. Para sahibine teslim edildi. Kartaltepe semtinde bir bankadan çıkan Hakan Arslan, içi para dolu zarfı cebine koydu, ancak kaldırımda yürürken düşürdü. O sırada kaldırımda yürüyen D.K. adlı kadın, para dolu zarfı görüp aldı ve kayıplara karıştı. Arslan'ın polise giderek yardım istemesi üzerine, iki hafta boyunca onlarca kamera görüntüsünü izleyen emniyet güçleri, kadının kimliğini belirledi. Evde polisi karşısında gören kadın, paranın kendisinde olduğunu, harcamadığını söyledi. Polis, kadını paralarla birlikte karakola götürdü. D.K., savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, para sahibine teslim edildi.