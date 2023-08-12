Duvar delip dükkan soyan hırsızlar yakalandı

Esenler, Mimar Sinan Mahallesi, Davutpaşa Caddesi'nde bir cep telefonu dükkanı işleten Turgut B., iş yerinden 27 Temmuz günü hırsızlık yapıldığı şikayetiyle emniyete başvurdu.
Turgut B. emniyetteki ifadesinde hırsızların binanın duvarını delerek içeri girdiklerini, 400 bin lira değerinde cep telefonu, bilgisayar, 6 akıllı kol saati ve güvenlik kamerası kayıt cihazını da çaldıklarını söyledi.
Yapılan çalışmalar sonucunda, polis, şüphelilerin binanın arkasından dolandıktan sonra dükkana denk gelen yerden duvarı deldiğini tespit etti.
Olaydan sonra kaçan şüphelilerin önce kimlikleri belirlendi. Şüpheliler Abdurrahman E. (49) ile N.B. (50) yapılan operasyonla gözaltına alındı.
Hırsızlık Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüphelilerden Abdurrahman E. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilirken, N.B. ise serbest bırakıldı.