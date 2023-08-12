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Giriş Tarihi: 12.8.2023 11:08

Duvar delip dükkan soyan hırsızlar yakalandı

İstanbul Esenler’de bir telefon dükkanının duvarını delerek içeri girdikten sonra 400 bin lira değerinde cep telefonu, bilgisayar ve 6 akıllı kol saatini çalan biri kadın 2 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerden Abdurrahman E. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilirken, N.B. ise serbest bırakıldı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Duvar delip dükkan soyan hırsızlar yakalandı

Esenler, Mimar Sinan Mahallesi, Davutpaşa Caddesi'nde bir cep telefonu dükkanı işleten Turgut B., iş yerinden 27 Temmuz günü hırsızlık yapıldığı şikayetiyle emniyete başvurdu.

Turgut B. emniyetteki ifadesinde hırsızların binanın duvarını delerek içeri girdiklerini, 400 bin lira değerinde cep telefonu, bilgisayar, 6 akıllı kol saati ve güvenlik kamerası kayıt cihazını da çaldıklarını söyledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda, polis, şüphelilerin binanın arkasından dolandıktan sonra dükkana denk gelen yerden duvarı deldiğini tespit etti.

Olaydan sonra kaçan şüphelilerin önce kimlikleri belirlendi. Şüpheliler Abdurrahman E. (49) ile N.B. (50) yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Hırsızlık Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüphelilerden Abdurrahman E. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilirken, N.B. ise serbest bırakıldı.

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Duvar delip dükkan soyan hırsızlar yakalandı
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