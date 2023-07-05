Duvar delip girdiği bankadan 160 lira çaldı

Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde bir bankanın alarmı çalmaya başladı. Güvenlikler hemen harekete geçip banka içinde hırsızı aramaya koyuldular. O sırada kasa üzerindeki 160 liranın olmadığı fark eden güvenlik görevlileri, hırsızın içerde olabileceğini düşünüm binayı baştan aşağı aradılar.