Duvara fırlatarak öldürdüğü evcil kedi için 4 yıl hapsi istendi

Olay, 17 Temmuz 2023'te Ortahisar ilçesi Gülbaharhatun Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, dışarıdan ses duyarak balkona çıkan Y.P. isimli kadın, komşusu İsmail D.'nin elinde tuttuğu yavru kediyi duvara fırlattığını gördü. Y.P, durumu polise bildirdi. İhbarla adrese gelen ekipler kedinin öldüğü tespit etti. Şikayet üzerine polis ekipleri, İsmail D.'yi gözaltına aldı. Sorgusunda suçlamaları reddettiği belirtilen şüpheli, serbest bırakıldı.

KEDİ CAN ÇEKİŞİYORDU

Trabzon 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede; görgü tanığı Y.P., "Bahçeden ses gelince balkona çıktım. Şüpheli, kaçmaya çalışan yavru kediyi, fırlattı. Bahçe duvarına çarpan kedi can çekişiyordu" dedi.

Mahkemede suçlamaları reddeden tutuksuz sanık İsmail D. ise savunmasında "Binada çalışma alanına giren kediyi bahçede yeşil alana bırakıp uzaklaştırmak istedim. Bıraktığımda canlıydı, hiçbir şekilde zarar vermedim, duvara ya da herhangi bir yere fırlatmadım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" diyerek kendini savundu.

4 YIL HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Olayla ilgili Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İsmail D. hakkında tamamlanan soruşturmada ,bahçe duvarına fırlattığı yavru kedinin ölüme neden olma, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 28/A maddesi uyarınca, 'Evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan 6 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.