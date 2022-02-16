Duvardaki kabloyu bile çaldılar

Gaziantep'te madde bağımlısı olduğu iddia edilen kişiler bir Aile Sağlığı Merkezi'ne yağmalayarak kullanılamaz hale getirdi. Binanın içindeki malzemeleri çalan hırsızlar, duvarları kırıp içinden geçen klima ve elektrik kablolarını bile götürdü.

Şahinbey ilçesinin Ünaldı Mahallesi'ndeki 31 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'ne, kapıyı kırarak giren hırsızlar, 7 doktorun görev yaptığı merkezde bulunan elektronik cihaz ve ilaçları yağmaladı. Binanın içindeki masa ve sandalyeleri parçalayan hırsızlar duvarların içinden geçen klima ve elektrik kablolarını bile sökerek götürdü.

Sabah saatlerinde ASM'ye gelen çalışanlar binanın yağmalandığını görünce durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri binada inceleme yaparak parmak izi aldı. Merkezde bulunan tüm eşyaların çalındığını söyleyen Şahinbey İlçe Sağlık Müdürü Dr. Erdal Özdemir, hayatında ilk kez bir sağlık kurumuna yönelik böylesi bir olayla karşılaştığını söyledi. Dr. Özdemir, "Polis ekipleri binada inceleme yaptı. Buradan götürdükleri eşya ve ilaçları ne işlerine yarayacak? Günde yüzlerce hasta burada şifa buluyor. Hırsızların bir an önce yakalanıp adalete teslim edilmesini bekliyoruz" dedi.