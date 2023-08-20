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Giriş Tarihi: 21.8.2023

Duvarı oydu ağacı korudu

SELDA FIRAT SELDA FIRAT
Duvarı oydu ağacı korudu
Gümüşhaneli Osman Nuri Kabal (73), uzun yıllar yurtdışında yaşadıktan sonra köyüne dönüp baba evini yeniledi. Evin dibinde bulunan ve 58 yıl önce zatürreden kaybettiği ağabeyiyle gölgesinde büyüdükleri ağaç ile de ağabeyinin hatırasını yaşatmak istedi. Kabal, ağacın zarar görmemesi için duvarıgövdesine göre oydu. Ağabeyine olan özlemini özenle baktığı ağaçla gidermeye çalıştığını anlatan Kabal, "Ağabeyimle çocukluğumuz, bu ağacın altında geçti. Ağabeyim askerde yakalandığı zatürre nedeniyle 8 yıl tedavi görmesine rağmen, 1965'te henüz 32 yaşındayken hayatını kaybetti. Onu yarası bende çok derin kaldı. Ağaca her baktığımda kardeşimi görür gibi hissediyorum. O nedenle, ağaca gözüm gibi bakıyorum. Zarar görmemesi için de duvarı gövdesine göre oydum. Ben yaşadıkça ağaçta yerinde duracak. Dünyada dikili taşım olmasaydı da kardeşim yaşasaydı" dedi.

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Duvarı oydu ağacı korudu
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