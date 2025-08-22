Haberler Yaşam Haberleri Duvarlarından ses gelen 7 dairelik iki bina tedbir amaçlı boşaltıldı
Giriş Tarihi: 22.8.2025 10:19 Son Güncelleme: 22.8.2025 10:24

İstanbul Büyükçekmece'de deprem korkusu devam ederken 7 daireden oluşan iki binanın sakinleri duvarlarından ses geldiği yönünde ihbarda bulununca 2 bina tedbir amacıyla boşaltıldı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Son olarak yaşanan 6.1 şiddetindeki depremin ardından vatandaşlarda deprem korkusu her geçen gün artmaya başladı. Büyükçekmece Ulus Mahallesi Leylek Sokak'ta bitişik halde bulunan ve toplam 7 daireden oluşan 2 binanın sakinleri, duvarlardan ses geldiği ihbarında bulundu.

Yapılan ihbar üzerine adrese polis, itfaiye, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Duvarlarından ses geldiği iddia edilen binalar tedbir amacıyla boşaltılırken, İGDAŞ görevlilerince doğal gaz kesildi. Polis ekipleri de boşaltılan binaların etrafında güvenlik önlemi aldı. Ekipler duvarlarından ses geldiği belirtilen iki binada da da geniş çaplı inceleme başlattı.

