Duvarlarından ses gelen 7 dairelik iki bina tedbir amaçlı boşaltıldı

Son olarak yaşanan 6.1 şiddetindeki depremin ardından vatandaşlarda deprem korkusu her geçen gün artmaya başladı. Büyükçekmece Ulus Mahallesi Leylek Sokak'ta bitişik halde bulunan ve toplam 7 daireden oluşan 2 binanın sakinleri, duvarlardan ses geldiği ihbarında bulundu.

Yapılan ihbar üzerine adrese polis, itfaiye, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Duvarlarından ses geldiği iddia edilen binalar tedbir amacıyla boşaltılırken, İGDAŞ görevlilerince doğal gaz kesildi. Polis ekipleri de boşaltılan binaların etrafında güvenlik önlemi aldı. Ekipler duvarlarından ses geldiği belirtilen iki binada da da geniş çaplı inceleme başlattı.