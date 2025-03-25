‘Duvarsız sınıflar’da sınırsız eğitim

Osmaniye'de anasınıfı öğrencilerinin doğayla iç içe vakit geçirmesinin amaçlandığı "Duvarsız Sınıflar" projesi kapsamında okulların bahçesine oyun evi, parkur, bitki yetiştirme alanı ve öğrenme atölyeleri yapılıyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce geçen yıl başlatılan proje, yeşil alanı olan anaokulları ile anasınıfı bulunan ilkokullarda uygulanıyor. Proje kapsamında öğrencilerin derslerin bir bölümünü açık havada işlemesi için okulların bahçesinde "duvarsız sınıflar" oluşturuluyor.

Geri dönüşüm malzemelerinden tasarlanmış oyun evleri, öğrenme atölyeleri, parkurlar, okuma ve dinlenme alanlarında vakit geçiren öğrenciler, toprakla uğraşıp bitki yetiştiriyor. Çocukların eğitimlerini oyun ve doğa odaklı işlemesinin sağlandığı projenin kent genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor. İl Milli Eğitim Şube Müdürü Bilal Yalçın, merkez ve ilçelerdeki 30 okulda "duvarsız sınıf" açılışı gerçekleştirdiklerini söyledi. Projenin uygulandığı Makbule Hanım Anaokulu öğretmenlerinden Sefa Kamil Dingil de "Duvarsız Sınıflar Projesi"nin çocukların gelişimine katkı sunduğunu kaydetti. Anasınıfı öğrencisi Zülfiye Asya da bahçedeki atölyelerde arkadaşlarıyla güzel zaman geçirdiğini anlattı.