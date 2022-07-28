Duy Beni nerede çekiliyor, hangi okulda? Star TV Duy Beni dizisi oyuncuları kim, konusu ne?

DUY BENİ KONUSU NEDİR?

İstanbul'un orta halli mahallerinden birinde sıradan bir hayat yaşayan lise öğrencisi Ekim'in hayatı, gözünün önünde gerçekleşen trajik bir trafik kazasıyla alt üst olur. Ekim'in kazaya dair hatırladığı tek şey şoförün yüzündeki maske ve yerde kanlar içinde yatan arkadaşı Leyla'dır.

Leyla'ya çarpıp kaçan araba, mahalleye de çok yakın bir kampüsü olan Gerçek Koleji'nde saklandığını öğrenen mahalleli isyan çıkarır. Araba bu zengin ve ayrıcalıklı ailelerin çocuklarının okuduğu okulda adeta sırra kadem basar.

Mahalleli adalet isterken okul yönetimi mahalleden başarılı üç gence vereceği bursla tepkileri yumuşatmaya çalışır. Bir süre sonra da olay kapanır. Ancak Ekim'in en yakın arkadaşını yatağa mahkum edenlerin peşini bırakmaya niyeti yoktur. Emin olduğu tek şey vardır. Suçlu, okuldaki zengin ve şımarık çocuklardan biridir.

"Cennet görünümlü bir cehenneme benzeyen" Gerçek Koleji sadece bu sırrı barındırmaz. Demir kapısının ve yüksek duvarlarının arkasında çok daha tehlikeli bir gerçeği saklamaktadır. Zorbalık!

Bir grup öğrencinin liderlik ettiği şiddet, Ekim ve okula giren diğer iki fakir genci adeta hayatla yüzleştirir. Ekim, bir yandan bu karanlık sır perdesini aralamak ve adaleti sağlamak için uğraşırken, duyguları kafasını karıştıracak ve yüreğini alt üst edecektir. Gençlik rüzgarı öyle sert ve öyle şiddetli esecektir ki Gerçek Koleji'nde hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır…