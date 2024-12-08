Duyarlı liselilerden ödüllü projeler

Gençlerin toplumsal sorunlara olan duyarlılıklarını teşvik etmek için hayata geçirilen Sabancı Üniversitesi Liseliler Arası Duyarlıyım Ödül Programı kapsamında ödüller sahiplerini buldu. Programa 33 ilden 86 lisenin 258 öğrencisi 118 projeyle başvurdu. İzmir Özel Eraslan Anadolu Lisesi'nden Akın Atabulu ve Derin Yandaş'ın "Enerji Bilinci: Daha Azla Daha Fazlasını Yapmak" konulu projesi birinci oldu. Ankara Eskişehir Yolu Sınav Koleji Fen Lisesi'nden Leyla Akça, Ayşe Yaylacı ve Dilara Özen'in "Çölyak Hastalığının Farkındalığının Artırılması" projesi ikinci oldu. Batman Anadolu Lisesi'nden Rana Kılıç, İrem Altay ve Helin Turgut'un "Kadı¥na Yönelik Şiddette Farkındalık Projesi" ise üçüncü oldu. İzmir Amerikan Koleji'nden Alp Özpamir'in 6 Dot BricksProjesi Teknoloji ve Sosyal İnovasyon Ödülü'nün sahibi oldu.