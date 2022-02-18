Duygu Delen davası karar için ertelendi

8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın önceki duruşmasında dinlenmesine karar verilen 3 komşu ile Duygu Delen'in ailesi ve taraf avukatları hazır bulunurken, sanık Mehmet Kaplan tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Duruşmada söz verilen bina görevlisi daha önce verdiği ifadesini tekrarlayarak düşme anını görmediğini söyledi. Çimlerle ilgilenirken bir ses duyduğunu, gidip bakınca yerde bir kadının yattığını görünce ambulansı çağırdığını anlatan tanık, hakimin Mehmet Kaplan ile bir diyaloğunun olup olmadığını sorusuna ise "Ambulansı beklerken arabayla götürülüp götürülmeyeceğini sordu. Ben de ambulansa gidebileceğini söyledim. Aramızda başka konuşma olmadı" yanıtını verdi.

"BAHÇEYE GELDİĞİMDE YERDE KANLAR İÇİNDE YATIYORDU"

Duruşmada tanık olarak dinlenen ve olay sırasında 5. kattaki bir evde çalışan temizlik görevlisi olay sırasında net olmamakla birlikte bir erkek sesi duydum, bağırma sesiydi. Bulunduğum evin çocuk odasını temizlerken erkek bağırışı duydum. Ne söylediği anlaşılmıyordu ama kavga sesi gibiydi. Evin küçük kızı pencereden bakarken polisleri görmüş, O söyleyince olayı duydum. Baktığımızda ambulans gelmiş, kız da yerde yatıyordu" dedi.

Son tanık olarak dinlenen Z.S. ise, "Düşme anını görmedim. Bahçeye geldiğimde yerde kanlar içinde yatıyordu. Korktum, ne olduğunu sorunca Mehmet Kaplan 'Kendini attı" dedi. Çocuğa ,'Korkmuşsun, su iç' dedim. O da 'ne suyu abla' yanıtını verdi. Sonra ambulans gelip hastaneye götürdü" diye konuştu.

TÜM TANIKLAR DİNLENDİ

Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme başkanı, soruşturma aşamasında tüm tanıkların dinlendiğini, sosyal medyada paylaşım yapanların bile "bir katkısı olabileceği" düşüncesiyle dinlendiğini belirterek Delen ailesi ve sanık Mehmet Kaplan, ve savcıya beyanlara ilişkin görüşleri olup olmadığını sordu. Tarafların sorularının ardından davada istenilen bilirkişi raporlarını okuyan mahkeme başkanı mütalaa için savcıya söz verdi.

Mütalaasını yapan savcı, sanığın "nitelikli cinsel istismar" suçundan aralarında yaşanan cinsel ilişkinin gerçekleştiği dönemde maktulenin 15 yaşından büyük olması nedeniyle beraatına, diğer suçlardan cezalandırılmasını istedi.

"O YİYİP, İÇİP NEFES ALIYOR AMA BEN ÇOCUĞUMU TOPRAĞA VERDİM"

Mütalaaya karsı görüşü sorulan Delen ailesinin avukatı Mehmet Balcı, sure isterken anne Şenel Delen ise, ağlayarak, "Çocuğumu geri versin. Her gün çocuğumun gölgesiyle evde yaşıyorum. Benim ölümümü görmeden oradan çıkmayacak. O yiyip, içip nefes alıyor ama ben çocuğumu toprağa verdim" dedi.

Mütalaa hakkındaki savunması sorulan sanık Mehmet Kaplan, sosyal medya üzerinden mahkemenin baskı altına alındığını iddia edince mahkeme başkanı, "Sen savunmanı yap, kimse mahkemeyi baskı altına alamaz" dedi.

"TAMAM, SEN SAVUNMA YAPMAYACAKSIN"

Uzun bir savunma yapan sanığı uyaran hakim, sadece iddialara yanıt vermesini istedi. Sanığın aynı şekilde devam etmesi üzerine mahkeme başkanı, "Tamam, sen savunma yapmayacaksın" diyerek sözünü kesti.

Mütalaa hakkında savunması istenen sanık avukatlarından Enes Akbulut, "Sosyal medyada konuşan şahısların kendi aralarında olayı nasıl kullanmak istediklerini iddia ederek, "Olayın başından beri karşı tarafın iddiaları birer birer raporlarla çürüdü. Gelinen noktaya kadar 25-30 kişinin ifadesi dinlendi. Müvekkilimiz uzun suredir tutuklu bulunuyor. Ortada bir çelişki kalmadı, bu aşamada müvekkilimin tahliyesini talep ediyorum" dedi.

SANIK AVUKATINDAN İLGİNÇ BENZETME

Sanık avukatlarından Burak Aslan ise, "Cinsel istismar olmadığını iddia makamı da kabul etti. Müvekkilimin gelen mesaja bakmak için Duygu'nun telefonunu elinden alması nedeniyle gercekleştiği iddia edilen ağma suçunun ise tartışmalı. Bir babanın sigara içen çocuğunun elindeki sigarayı alması ile müvekkilimin telefonu alması benzerdir. Bu süreçte müvekkilimin tahliyesini ve sonraki duruşmanın makul bir sürede görülmesini talep ediyorum" diye konuştu. Tarafları dinleyen mahkeme başkanı sanığın tutukluluğuna karar vererek duruşmayı 4 Mart 2022 tarihine erteledi.

OLAY

13 Ağustos 2020 tarihinde meydana gelen olayda, 17 yaşındaki Duygu Delen, Mehmet Kaplan ile birlikte geldiği binanın 4. Katındaki evin balkonun düşerek yaşamını yitirmiş, olayla ilgili olarak Mehmet Kaplan, tutuklanmış ve hakkında " Kasten adam öldürme", "Cinsel İstismar", "Konutta yağma" ve "Hakaret" suçlarından dava açılmıştı. Dava sürecinde aralarında ünlü Adli Tıp uzmanı Prof. Dr. Hakan Kar'ın da olduğu çok sayıda uzman tarafından farklı görüşlerin yer aldığı raporlar hazırlanarak mahkeme sunulmuştu.

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