Duygu Delen davasında şok iddia: Montaj yapılmış olabilir!

AKAN: "GÖRÜNTÜDE MONTAJ YAPILMIŞ OLABİLİR"

Sanık Kaplan'ın olay anında aşağıya inmeden önce 31 saniyelik bir telefon görüşmesi yaptığını aktaran avukat Ömer Faruk Akan ise, "Sanık sevdiğini iddia ettiği kişinin aşağıya düşmesinin ardından hemen aşağıya inmiş değildir. Sanık apar topar telefon görüşmeleri yapmıştır. Tanık beyanları ise sanığın 3-5 dakika sonra aşağı indiğini söylüyor. Aşağı indiğinde de ciddi derecede hırpalanma girişiminde bulunmuştur. Düşme görüntüsünün incelenmesini talep ediyoruz. O kısım da bir montaj yapılmış olabilir" diye konuştu.

Duruşma savcısı, Adli Tıp Genel Kurulundan istenen raporun beklenmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.



KAPLAN: "OLAY SONRASI GÖRÜNTÜLERİN ARKASINDAYIM"



Duruşmada savunma için söz alan sanık Kaplan, savunma esnasında sözünün kesilmemesini talep etti. Mahkemede adil bir yargılama yapılmadığını aktaran Kaplan, "Kamuoyunda yanlış bir algı oluşturulmaya çalışıldı. Kadın hakları savunucularının zayıf yanlarını kullandılar. 15 ayda 5 rapor geldi. İsterseniz dosyayı Türkiye'deki bütün doktorlara gönderin. Delil karartabileceğim söyleniyor. Ben neyin delilini karartacağım. Medyada yazılan 5 cümleden dolayı tutukluyum. Ben buna rağmen sabrettim ve sabrediyorum. Olay sonrası görüntülerin arkasındaydım. O görüntüler incelensin. Hiçbir şeyin farkına varmadan tutuklandım" ifadelerine yer verdi.



KAPLAN: "BİZ ADALETİ MEDYADA DEĞİL MAHKEMEDE ARIYORUZ"



Cezaevinde 15 ayı tek başına bir hücrede geçirdiğini anlatan Kaplan, savunması esnasında ağladı. Her duruşmada karşı tarafın farklı bir rapor talep ettiğini söyleyen Kaplan, "Ben zaten ifademde yukarıda annemi aradığımı söyledim. Ben aşağıya mı ışınlandım. Duygu'nun ailesinden sonra en büyük acıyı ben çektim. Her uyandığımda bu yaşananların gerçek olmadığını hissederek güne başlıyorum. Benim tutukluluğumun devamını talep etmek çok kolay, üzerinizde bir kamuoyu baskısı var. Biz adaleti medyada değil mahkemede arıyoruz" dedi.



AV. AKBULUT: "MÜVEKKİLİM DELİLLERİ KARARTMIYOR"



Sanık avukatı Enes Akbulut'ta dosyaya son sunulan Adli Tıp Kurumu raporunda her şeyin ortada olduğunu vurguladı. En son gelen ATK raporunda Duygu'nun düşerken canlı olduğunun söylendiğini paylaşan Akbulut, "Duygu düşerken canlıysa aşağıya atıldıysa çığlık atıp yardım istemesi gerekiyor. Karşı taraf her rapor geldiğinde farklı bir yöne çekti. ATK'den gelen raporda vücutta oluşan ekimozların düşmeye bağlı olduğunu tescilledi. Şuanda müvekkilimin tutuklu olmasını gerektiren bir durum yok. Sanık yukarı bile çıkmıyor. Olay yerinde bekliyor. Delilleri karartmıyor. Müvekkilimin tahliye edilmesi gerekiyor" diye konuştu.

Savunma ve avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Adli Tıp Genel Kurulu'ndan istenen raporun beklenmesine ve sanık Kaplan'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.



NE OLMUŞTU



Olay, 13 Ağustos 2020 tarihinde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi Vehbi Dinçerler Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana gelmişti. 5 katlı apartmanın 4'üncü katından şüpheli şekilde düşerek yere çakılan Duygu Delen (17), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından evde bulunan Mehmet Kaplan gözaltına alınarak "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

02.12.2021 15:30:49 TSI

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