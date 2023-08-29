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Giriş Tarihi: 29.8.2023 12:49 Son Güncelleme: 29.8.2023 13:14

Duygu dolu 30 Ağustos filmi

İçişleri Bakanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı için özel bir film hazırladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesaplarında paylaştığı duygu yüklü film Diyarbakır'ın tarihi mekanlarında çekildi.

Ece YILDIZ Ece YILDIZ
Duygu dolu 30 Ağustos filmi

Bundan 101 yıl önce, 26 Ağustos sabahı, 05.30'da Mustafa Kemal Paşa Kocatepe sırtlarında tarihe geçen emrini verdi ve gecenin karanlığı top sesleriyle yankılandı. Anadolu bütün imkansızlıklara rağmen, milletimizin kanından kan, canından can katarak ortaya koyduğu emsalsiz bir kurtuluş mücadelesini anlatan film; 30 Ağustos şehidinin torunu Diyarbakırlı Ahmet Dede'yle torunu Mehmet'in hikayesine odaklanıyor.

Başkomutanlık Meydan Muharebesinde şehit olan dedesini anan Ahmet Dede, torunu Mehmet ile birlikte topçu atışlarının başladığı 26 Ağustos sabahı saat 05.30'da Keçi Burcu'nda saygı duruşunda bulunuyor ve 101 yıl önceki zaferi anıyor.

Yönetmenliğini Mesut Gengeç'in yaptığı filmde Coşkun Çetinalp, Kerim Aydemir ve Yusuf Bulut rol aldı.



İçişleri Bakanlığı'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel anlamlı klip | Video

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Duygu dolu 30 Ağustos filmi
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