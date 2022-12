Duygu Sancaklı Dandin: Çiçek, tutkudur!

LYS Flowers'da yılbaşı yoğunluğu devam ediyor. Önce Kuruçeşme'nin sonra da tüm İstanbul'un havasını değiştiren ünlü çiçekçi, yeni yıla hazır! Bu yoğunluktan çok memnun olduklarını dile getiren markanın kurucusu Duygu Sancaklı Dandin, kaliteden ödün vermeden özenle çalıştıklarını söyledi.



"BU BİR MUTLULUK SANATI"

Duygu Sancaklı Dandin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çiçek yalnızca güzel bir koku değildir. Aynı zamanda tutkudur. Bir insana eğer hediye mahiyetinde çiçek veriliyorsa, bu o kişinin değerini de gösterir. Çünkü çiçek de aynı insanlar gibi sevilmek ister, bakım ister. Bizim kıymetli misafirlerimizin de aynı düşüncede olduğunu bilmek beni ayrıca mutlu ediyor. Çünkü biz bir çiçekçiden daha fazlasıyız. Bu bir mutluluk sanatıdır. Bulaşıcı bir duygu gibi... Çiçeği kokladığınızda serotonin salgılarsınız ve mutluluğunuz hediye ettiğiniz kişiye de geçer. Ve baktığınız zaman çiçekler her anımıza eşlik eden özel enstrümanlardır. Evlenirken elimizde, çocuk dünyaya getirdiğimizde kapımızda, yıldönümlerimizde başucumuzdadır. Kısacası her anımızdadır. E insan, her anında yanında olan bir enstrümanı da çalmaktan vazgeçmeyecektir."



"DİZİLERE YILBAŞI DEKORU"

Son dönemde dizi dünyasının da dikkatini çekmeyi başaran LYS Flowers, ürünleriyle ön plana çıkmayı başarmış durumda. Alternatif ürünleriyle kafa karıştıracak kadar güzel seçenekler sunan LYS Flowers, her geçen gün büyümeye ve kendisini yenilemeye devam ediyor. Duygu Sancaklı Dandin, bu konuyla alakalı da şunları söyledi: "Son zamanlarda farklı sektörlerden de yoğun ilgi görüyoruz. Dizi çekimlerimiz çok hızlandı. Diziler için yılbaşı dekoru yapıyoruz. Ayrıca kurumsal yılbaşı hediyelikleri satışlarımız da çok arttı. Kıymetli müşterilerimize her üründe aynı kaliteyi ve hizmeti sunmak için çalışıyoruz. Sevdiğiniz işi yaptığınız zaman çalışmış gibi hissetmiyorsunuz. Biz de işimizi aşkla yapıyor, her geçen gün kendimizi yenilemekten kaçınmıyoruz. Değişime ayak uydurmanın tek çaresi yenilenmektir. Biz de gelen taleplere göre kendimizi güncellenmekten kaçınmıyoruz."

