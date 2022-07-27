Duygu’nun bacağına 8 dikiş atıldı: Cani koca ise serbest bırakıldı!

'CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUM'



Eşinden şikayetçi olup uzaklaştırma kararı aldıran Duygu H., "Evlendiğimiz ilk günden beri şiddet var. Aile içinde yaşanan huzursuzluklardan dolayı oğlum geç konuştu. Şu an özel eğitime gidiyor. Yıllarca oğlum için mücadele verdim. Eşimi düzeltmek istedim ama bir türlü kabul etmedi. Sürekli alkol, şiddet ve dayak. Ben de ailemin yanına sığındım. Olay günü beni sokakta yakaladı. Sürükleyerek apartmanın önüne getirip, zorla eve çıkardı. Kaçmaya çalıştıysam da kaçamadım. Elinde bıçak vardı. Evde bir hayli arbede yaşandı. Öldürmeye kastetti ama ben elindeki bıçağı ittirdiğim için eli kaydı ve bıçak bacağıma geldi. Bacağımda 8 dikiş var. Sırtımdan ve başımdan darbe aldım. Daha önce de ayrılmak istedim ama çocuğumla ve ailemle tehdit ettiği için ayrılamadım. Ama artık ölsem de kalsam da ne olursa olsun güçlü duracağım. Hukukun hızlı işlemesini ve cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.