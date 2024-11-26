Duygu’nun ölümü intihar değil cinayet

İzmir'de 3 Kasım 2022'de lüks bir sitede meydana gelen olayda, erkek arkadaşı E.T. (28) ile birlikte yaşayan tekstil firmasında müdür olan Duygu Bölükbaş (33) evinin banyosunda havlupana asılı halde bulundu. Olay kayıtlara intihar olarak geçti.Bölükbaş'ın ailesinin şüphesi üzerine savcılık yeniden keşif kararı verdi. Polisin keşif çalışmalarında, genç kadının havluyla kendisini asmasının mümkün olmadığı, havlupanın bulunduğu duvar ile bu duvara bitişik yaklaşık 1 metre yüksekliğinde banyo tezgâhı olduğu, Bölükbaş'ın kendisini asması için yeterli yüksekliğin bulunmadığı ifade edildi.Cinayet sırasında boğuşma yaşandığı için Duygu Bölükbaş'ın tırnaklarında E.T.'ye ait DNA örnekleri çıkarken, havlupandaki çarşafta boğulmaya elverişli bir düğüm olmadığı da tespit edildi. Olay gecesi genç kadın ve E.T.'nin sitede tartıştığı, sevgilisinin genç kadını bıçakla tehdit ettiği, kadının korkudan ellerini başına doğru kapattığı kameralara yansıdı. Yapılan çalışmalarda, E.T.'nin genç kadını sert bir cisimle kafasından yaraladığı, devamında da bir cisim ile Bölükbaş'ın boğazını sıkarak öldürdüğü soruşturmanın iddianamesinde yer aldı.Cinayet şüphelisi E.T., yapılan çalışmaların ve iddianamenin hazırlanmasının ardından 22 Mart 2024 günü çıkarıldığı Sulh Ceza Hâkimliği'nce tutuklandı.