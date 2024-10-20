“Duygusal şiddet” boşanma sebebi

İzmir'de yaşayan bir kadın, eşinin ailesinin kendisine yönelik baskı ve hakaretler karşısında kocasının sessiz ve seyirci kaldığını, kendi ailesiyle görüştürmediğini, görüştüğünde ise huzursuzluk çıkardığını belirterek boşanma davası açtı. Kocasının "İnceldiği yerden kopsun, çocuğu bırak git" diyerek psikolojik şiddet uyguladığını öne süren kadın, kendi lehine ve çocuk yararına nafaka ve 100 bin maddi, 100 bin lira manevi tazminat talebinde bulundu. Koca ise karşı dava açarak, kendi lehine 80 bin maddi, 50 bin lira manevi tazminat talep etti. Yerel mahkeme erkeğin, tutumunun duygusal şiddete yönelik bir davranış olup boşanma konusu davranışlardan sayıldığını vurgulayarak, tam kusurlu saydı. Yargıtay'a taşınan kararı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını oybirliğiyle onadı.