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Giriş Tarihi: 6.3.2022 10:39 Son Güncelleme: 6.3.2022 11:03

Düz kontak çetesi çökertildi

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Düz kontak çetesi çökertildi

İstanbul’un çeşitli bölgelerinde, park halindeki araçları ‘düz kontak’ yöntemiyle çalarak parçalara ayırıp satan ya da şasi numarasını değiştirip piyasaya süren 10 kişilik çete Oto Hırsızlık Büro Amirliğince çökertildi. Polis çetenin çaldığı 23 araçtan 15’ini bularak sahiplerine teslim etti. Diğer araçların bulunması için çalışmalar sürüyor.

İstanbul'da araçlarını park ettikleri yerlerde bulamayan vatandaşlar polise başvuruda bulundu. Yapılan başvuruların ardından Asayiş Şube Oto-Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, araştırma başlattı. Yapılan araştırmaya göre, çete sokak üzerinde park halindeki araçları 'düz kontak' yöntemiyle çalıyordu. Daha sonra kullandıkları depolara götürerek bu araçların bazıları parçalara ayırıyor ve anlaşmalı oldukları kişilere yedek parça olarak satıyordu. Bazı araçların da şasi numaralarını değiştirip sahte plaka ve belge düzenleyerek başka kişilere satıyorlardı.

14 ADRESE OPERASYON

Oto Hırsızlık Masası ekipleri, araçların çalındığı sokaklardaki kamera görüntülerinden yola çıkarak kimliklerine ulaştığı 10 çete üyesini yakalamak için 1 Mart 2022 günü İstanbul ve Kocaeli'de 14 adrese baskın düzenledi. Operasyonda çete üyesi olduğu tespit edilen tüm şüpheliler yakalandı. Aramalarda, çaldıkları 2 motosiklet ve ruhsatsız tabanca ele geçti.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis yaklaşık değeri 5 milyon lirayı bulan çetenin çaldığı 23 araçtan 15'i bulunarak sahiplerine teslim etti. 8 aracın da bulunması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan 10 kişiden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Düz kontak çetesi çökertildi
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