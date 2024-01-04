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Giriş Tarihi: 4.1.2024 10:43

Düz kontak hırsızlar yakayı ele verdi

İstanbul’da 12 günde 6 araba ve 6 tanede plaka çalan 4 kişilik hırsızlık çetesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin eski model arabaları düz kontak yöntemiyle çaldıkları o araçlarla da hırsızlığa çıktıkları tespit edildi. Hırsızların çaldıkları aracın yolda benzini bittiğinde ya da lastiği patladığında olduğu yerde bırakıp en yakın yerden yeni bir araba çalarak yola devam ettikleri öğrenildi. Adliyeye sevk olan ve 81 suç kaydı olan şüpheli Yaprak S.(24) ve yanındaki 3 oto hırsızı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Düz kontak hırsızlar yakayı ele verdi

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği görevlileri Esenler ilçesinde yapmış olduğu çalışmalarda 16 Aralık ile 28 Aralık tarihleri arasında aynı model ve marka 6 araç ile o modelde araçta takılı 6 plakanın çalındığı ihbarını aldı.

Gelen ihbar üzerine Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda incelenen kamera görüntülerinden şüphelilerin kimlikleri tek tek tespit edildi.

4 HIRSIZ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipler şüpheliler 16 suç kayıtlı Doğukan K.(23), 25 suç kayıtlı Doğan G.(34), 81 ayrı suç kaydı olan Yaprak S. (24) ve 7 suçtan kaydı olan yaşı küçük F.T.'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan hırsızların olay anlarına dair görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde hırsızlık yapmak için çaldıkları bir aracın lastiği patlayınca bir süre değiştirmek için uğraşıyorlar, başaramayınca o araç yerine yeni bir araba çalıp yollarına devam ediyorlar.

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Düz kontak hırsızlar yakayı ele verdi
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