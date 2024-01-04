Düz kontak hırsızlar yakayı ele verdi

İşlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan hırsızların olay anlarına dair görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde hırsızlık yapmak için çaldıkları bir aracın lastiği patlayınca bir süre değiştirmek için uğraşıyorlar, başaramayınca o araç yerine yeni bir araba çalıp yollarına devam ediyorlar.