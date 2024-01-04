Düz kontak hırsızlar yakayı ele verdi

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği görevlileri Esenler ilçesinde yapmış olduğu çalışmalarda 16 Aralık ile 28 Aralık tarihleri arasında aynı model ve marka 6 araç ile o modelde araçta takılı 6 plakanın çalındığı ihbarını aldı.
Gelen ihbar üzerine Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda incelenen kamera görüntülerinden şüphelilerin kimlikleri tek tek tespit edildi.
İşlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan hırsızların olay anlarına dair görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde hırsızlık yapmak için çaldıkları bir aracın lastiği patlayınca bir süre değiştirmek için uğraşıyorlar, başaramayınca o araç yerine yeni bir araba çalıp yollarına devam ediyorlar.